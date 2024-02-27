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Bir sosyal medya fenomeni daha radara girdi: Lüks aracının üzerinde para saçan fenomen gözaltına alındı

Sosyal medyada lüks araba üzerinde silahla para sayan fenomen Aleyna Dalveren, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Fenomenin evinde yapılan aramada, nakit para, 3 bin dolar ve 50 euro değerinde sahte para, sahte polis araç giriş kartı, kelepçe ve sahte plaka bulundu.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 17:29
Bir sosyal medya fenomeni daha radara girdi: Lüks aracının üzerinde para saçan fenomen gözaltına alındı

Sosyal medyada sahte para ve silahla lüks bir aracın üzerinde paylaşım yapan fenomen Aleyna Dalveren, Maltepe’de gözaltına alındı. Aleyna Dalveren'in dosyası devam eden Dilan Polat adlı başka bir fenomenle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren adlı kadının sahte para ve silahla lüks bir aracın üzerinde paylaşım yaptığı belirlendi. Bu nedenle şüpheli kişinin tutuklanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

Maltepe’de Aleyna Dalveren adlı şüpheliye ait ev, araba ve 2 iş yeri dün baskına uğradı. Operasyonda Aleyna Dalveren gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olduğu düşünülen 3 bin dolar ve 50 euro, 1 para sayma makinesi, 1 sahte polis araç giriş kartı, 1 kelepçe, 2 sahte plaka, 2 dijital materyal bulundu. 

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