Birol Öztürk'ün Kitapları Storytel Kütüphanesine Eklendi

Birol Öztürk'ün kitapları Storytel'de

Ordulu yazar Birol Öztürk'ün eserleri, dünyanın en büyük ve en popüler sesli ve e-kitap servislerinden Storytel kütüphanesinde yer aldı.

Bugüne kadar 41 kitap yazan Öztürk'ün; 'Bir ihtimal daha var', 'Tahta Tabureler', 'Ahmet Kaya- Kendine İyi Bak' ve 'Müslüm- Hangimiz Sevmedik' adlı romanları Storytel kütüphanesinde yerini aldı. Öztürk'ün diğer kitaplarının da zaman içinde sisteme yüklenmesi bekleniyor.

Bir biyografinin sinemaya etkisi

Öztürk'ün 'Ahmet Kaya- Kendine İyi Bak' biyografisi, sinema yönetmeni ve oyuncu Gani Rüzgâr Şavata'nın 'İki Gözüm Ahmet' adlı sinema filminin senaryosuna kaynaklık etmişti.

