Bitlis'te 15 Hırsızlık Vakası: 4 Zanlı Tutuklandı

Bitlis'te Hırsızlık Çetesi Çökertildi

Bitlis'te, Kasım ve Aralık ayları boyunca gerçekleştirilen 15 hırsızlık olayının failinin olduğu belirlenen 4 zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, hırsızlıklar, il merkezi ile Tatvan, Mutki, Hizan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde meydana geldi.

Hırsızlıkta Çalınan Malzemeler

Söz konusu hırsızlık olaylarında toplamda 72 akü, trafo ve sondaj malzemeleri çalındı. Olayların aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş ekipleri tarafından detaylı bir çalışma yürütüldü.

Suçluların Yakalaması

24 Aralık tarihinde yapılan operasyon sonucunda, hırsızlıkları gerçekleştiren 4 şüpheli, çaldıkları ve suçta kullandıkları malzemelerle birlikte yakayı ele verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı

Adliyeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu olay, bölgedeki vatandaşlar arasında huzursuzluk yaratırken, jandarma ekiplerinin hırsızlıkları önlemek için çalışmalara devam edeceği bildirildi.