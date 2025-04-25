DOLAR
38,42 -0,16%
EURO
43,73 0,22%
ALTIN
4.061,78 1,34%
BITCOIN
3.635.288,28 -1,18%

Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Faaliyete Geçti

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı, daha hızlı müdahale imkanı sağlanacak.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 19:15
Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Faaliyete Geçti

Bitlis'te Yeni Bir Sağlık İstasyonu Daha Açıldı

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı. Törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, bu yeni istasyonun hayırlı olmasını diledi.

Kısa Sürede Müdahale İmkanı

Karakaya, meydana gelebilecek vakalara artık daha kısa sürede müdahale edileceğini belirtti ve istasyonun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İstasyon Açılışında Duygulu Anlar

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, kentte 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yolalan Acil Sağlık İstasyonu'nun Bitlis merkez ile Hizan ilçesi arasında önemli bir köprü görevi göreceğini belirten Güzeltaş, şunları kaydetti:

"İstasyonumuz ayda yaklaşık 51 vakaya müdahale etmektedir. Türkiye'de 25 bin nüfusa ortalama bir istasyon düşerken, Bitlis'te ise 15 bin nüfusa bir istasyon düşmektedir. Ortalamamızı, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık."

Destekleyenlere Teşekkür

Güzeltaş, kendilerine desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'ye teşekkür etti.

Açılış Töreni

Vali Karakaya, daha sonra AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi partilerin il başkanları ve kurum amirleriyle birlikte istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye...

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı.

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye...

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiliz Boksör, Eyüpsultan'da Taksi Şoförünü Darbederken Yakalandı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'a Onur Yemeği Verdi
3
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Mücadelemizi Kur'an'ın Yolunda Yapıyoruz"
4
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Deprem ve Gazze Açıklamaları
5
Antalya'da Uluslararası Kültür Festivali Coşkusu
6
Türk Kızılay, Nurdağı'nda 100. Yıl Kütüphanesi'ni Açtı
7
Mardin'de Tespih Fuarı Heyecanı Başladı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!