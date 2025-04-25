Bitlis'te 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Faaliyete Geçti

Bitlis'te Yeni Bir Sağlık İstasyonu Daha Açıldı

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı. Törende konuşan Vali Ahmet Karakaya, bu yeni istasyonun hayırlı olmasını diledi.

Kısa Sürede Müdahale İmkanı

Karakaya, meydana gelebilecek vakalara artık daha kısa sürede müdahale edileceğini belirtti ve istasyonun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İstasyon Açılışında Duygulu Anlar

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, kentte 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yolalan Acil Sağlık İstasyonu'nun Bitlis merkez ile Hizan ilçesi arasında önemli bir köprü görevi göreceğini belirten Güzeltaş, şunları kaydetti:

"İstasyonumuz ayda yaklaşık 51 vakaya müdahale etmektedir. Türkiye'de 25 bin nüfusa ortalama bir istasyon düşerken, Bitlis'te ise 15 bin nüfusa bir istasyon düşmektedir. Ortalamamızı, Türkiye ortalamasının üzerine çıkardık."

Destekleyenlere Teşekkür

Güzeltaş, kendilerine desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi'ye teşekkür etti.

Açılış Töreni

Vali Karakaya, daha sonra AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi partilerin il başkanları ve kurum amirleriyle birlikte istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı.

Bitlis'in Yolalan beldesinde 24. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmet vermeye başladı.