Bitlis'te 5 avcıya kota aşımı nedeniyle 63.680 TL ceza

DKMP ve Jandarma ekipleri Bitlis'te kota aşımı yapan 5 avcıya toplam 63.680 TL idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:39
Bitlis'te 5 avcıya kota aşımı nedeniyle 63.680 TL ceza

Bitlis'te 5 avcıya kota aşımı nedeniyle 63.680 TL ceza

Denetimler Adilcevaz ve çevresinde yoğunlaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bitlis Müdürlüğü ile Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kota aşımı yapan beş avcı tespit edildi.

DKMP 14. Bağlı Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği ile birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri Adilcevaz Genel Avlağı, Nazik Gölü Genel Avlağı, Ovakışla Genel Avlağı ve Ahlat Genel Avlağı sahalarında yapıldı.

Denetimler sırasında, şahısların 3 çil keklik ve 20 kınalı keklik vurarak kota aşımı yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili olarak, söz konusu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 23.680 TL idari para cezası ve 40.000 TL tazminat olmak üzere toplam 63.680 TL para cezası uygulandı.

Yetkililer, av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, kanun ve kotanın ihlal edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

BİTLİSTE KAÇAK AVCILARA GEÇİT YOK

BİTLİSTE KAÇAK AVCILARA GEÇİT YOK

BİTLİSTE KAÇAK AVCILARA GEÇİT YOK

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?
2
Tozaklı Köyü'ne Çok Amaçlı Düğün Salonu Törenle Açıldı
3
İnegöl'de otomobil çarpıştı: Motosiklet sürücüsü yaralandı
4
Erdoğan: Terörsüz Türkiye için kararlılığımız tam
5
Çorlu-Ergene Yolunda Otobüs Kazası: 9 Yaralı
6
Marco Rubio Florida'da Ukraynalı Heyetle Görüşecek
7
Eskişehir'de Kadının Türk Bayrağını Öpme Anları Yürek Isıttı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı