Bitlis'te 5 avcıya kota aşımı nedeniyle 63.680 TL ceza

Denetimler Adilcevaz ve çevresinde yoğunlaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bitlis Müdürlüğü ile Adilcevaz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kota aşımı yapan beş avcı tespit edildi.

DKMP 14. Bağlı Bitlis Müdürlüğü Ahlat Şefliği ile birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetleri Adilcevaz Genel Avlağı, Nazik Gölü Genel Avlağı, Ovakışla Genel Avlağı ve Ahlat Genel Avlağı sahalarında yapıldı.

Denetimler sırasında, şahısların 3 çil keklik ve 20 kınalı keklik vurarak kota aşımı yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili olarak, söz konusu kişilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 23.680 TL idari para cezası ve 40.000 TL tazminat olmak üzere toplam 63.680 TL para cezası uygulandı.

Yetkililer, av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini, kanun ve kotanın ihlal edilmesine müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

BİTLİSTE KAÇAK AVCILARA GEÇİT YOK