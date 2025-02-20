Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:33
Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!

Bitlis'te Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle, 21 Şubat'ta il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdüreceği ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin bulunduğu vurgulandı.

Güvenlik Öncelik Sırada

Açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı belirtildi. Eğitim öğretime ara verilecek kurumlar arasında okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezleri yer alıyor.

İdari İzinler

Valilik, ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin idari izinli sayılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerinin gerekli önlemleri alması gerektiği ifade edildi.

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