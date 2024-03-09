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Bitlis'te korkunç vahşet! 3 hane bireyini katletti

Bitlis Mutki ilçesinden korkunç bir olay duyuldu. Evli olan Cihan Oral isimli kişi, geçtiğimiz sene kaçırdığı ancak hanesi bir süre sonra geri dönen Ayşe İnceoğlu hanesine girerek dehşet dolu anları yaşattı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:37
Bitlis'te korkunç vahşet! 3 hane bireyini katletti

Bitlis Mutki ilçesinden korkunç bir olay duyuldu. Evli olan Cihan Oral isimli kişi, geçtiğimiz sene kaçırdığı ancak hanesi bir süre sonra geri dönen Ayşe İnceoğlu hanesine girerek dehşet dolu anları yaşattı. 

Uzun namlulu silahlarıyla İnceyol hanesine giren Oral, hane bireylerini hedef aldı. Yaşanan korkunç saldırı akabinde Ayşe İnceyol ve babası Musa ve abi Beytullah İnceyol hayatını kaybederken, anne Nermin İnceyol ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay geçtiğimiz gece 03.00 civarında Mutki ilçesine bağlı Kabakbaşı beldesinde yaşandı. Cihan Oral yaklaşık bir sene öncesinde Ayşe İnceoğlu kaçırmış ancak Ailesi kızlarını bulup evlerine geri getirmişti. Cihan Oral aradan geçen bir sene sonunda ilçeye geri dönerek Ayşe İnceyol'un evine gitti. 

3 HANE BİREYİ HAYATINI KAYBETTİ

Bireyler arasında başlayan tartışma sonrasında kısa sürede silahlar patladı. Oral, aileyi hedef aldı. Yaşanan olay akabinde Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı anne Mutki Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışmalar başlatıldı

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