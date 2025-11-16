Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı etkili oldu; Cemalettin köyü başta olmak üzere köyler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:08
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü

Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü

Ahlat'ın yüksek mahalleleri karla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerdeki köyler, yağan mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı köylerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde güne karla uyanan vatandaşlar hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü, kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Köy sakinleri, sabah evlerinden çıktıklarında her yerin karla kaplandığını gördüklerini belirttiler.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, GECE...

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI. İKİ GÜNDÜR ARALIKLARLA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, GECE...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?