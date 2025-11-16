Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü

Ahlat'ın yüksek mahalleleri karla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek kesimlerdeki köyler, yağan mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı köylerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde güne karla uyanan vatandaşlar hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü, kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Köy sakinleri, sabah evlerinden çıktıklarında her yerin karla kaplandığını gördüklerini belirttiler.

Yetkililer ve vatandaşlar, kış koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

