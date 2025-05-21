Bitlis'te Trafik Kazası: İki Polis Memuru Yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarparak takla atan polis aracındaki iki polis memuru yaralandı. Olay, Günkırı beldesi mevkisinde göreve giderken gerçekleşti. Araç, refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin hızlıca haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralı polis memurları, ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karakaya, trafik kazasında yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Vali Karakaya, yaralı polislerin Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavilerine devam edildiğini belirterek, "Hayati tehlikeyi atlattılar. İnşallah birkaç hafta içinde ikisinin de sağ salim aramıza döneceğini düşünüyoruz. Emniyet ve sağlık teşkilatımız ellerinden geleni yapıyor. Polislerimizin durumu iyiye gidiyor. Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hekimlerimize güveniyoruz, en iyi şekilde ilgilenerek arkadaşlarımızı sağlıklarına kavuşturacaklardır," ifadelerini kullandı.

Vali Karakaya'ya İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Sağlık Müdürü Seda Yılmazer ve hastane başhekimi Opr. Dr. Gökmen Reyhanlı eşlik etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde refüje çarparak takla atan araçtaki iki polis memuru yaralandı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.