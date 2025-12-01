Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 734 g ve 385 g Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Tatvan'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 734 g ve 385 g metamfetamin ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:23
Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 734 g ve 385 g Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Bitlis'te İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü iki ayrı çalışma başarıyla sonuçlandı.

Tatvan'daki ilk operasyon

Yetkililer, Tatvan’da durdurulan çekici üzerindeki araçta yapılan aramada 734 gram metamfetamin ele geçirildiğini ve olayla ilgili 2 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Otobüste bulunan yabancı uyruklu şüpheliler

İkinci operasyonda ise Tatvan'da durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı. Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde, şahısların mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Tıbbi müdahale sonucu şahısların yuttuğu 14 kapsül ve üzerlerinden çıkan 36 kapsül olmak üzere toplam 50 kapsül / 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Her iki olay kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan toplam 4 şahıstan 3’ü, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Valilik açıklamasında, "Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadesine yer verildi.

