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BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı

BM, Güney Sudan'da yargısız infazlar nedeniyle endişeli olduğunu duyurdu ve hükümetten acil önlemler istedi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 19:51
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı

BM'den Güney Sudan'a Yargısız İnfaz Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Güney Sudan'da ordu ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlarla ilgili ciddi endişeler bildirdi.

Yargısız İnfazların Boyutu

Al-Kheetan, yaptığı yazılı açıklamada, insanlar üzerinde cinayet, tecavüz, aile içi çatışmalar ve toplumsal şiddet gibi suçlamalarla infazların uygulandığına dikkat çekti. Özellikle Ocak 2023 ile Haziran 2024 arasında, 76 kişinin kurşuna dizilerek yargılanmadan infaz edilmesi, durumu daha da kritik hale getiriyor.

Artan Infaz Sayıları

2024 yılının ilk altı ayında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişi yargısız infaza uğrarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı neredeyse iki katına çıkmıştır.

Adil Yargılanma Hakkı İhlali

Al-Kheetan, bu tür infazların adil yargılanma hakkının ve yaşam hakkının ağır bir ihlali olduğunu vurguladı. Hükümetin derhal harekete geçmesi, bu durumu araştırması ve sorumluları adalet önüne çıkarması gerektiğini ifade etti.

Bunlar, uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde kabul edilemez uygulamalardır ve derhal son bulmalıdır.

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