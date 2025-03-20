BM, Hartum'daki Sivillere Yönelik Şiddeti Kınıyor

BM, Sudan'ın başkenti Hartum'daki artan şiddet konusunda endişe veriyor, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:35
BM, Hartum'daki Sivillere Yönelik Şiddeti Kınıyor

BM, Sudan'ın başkenti Hartum'da Sivillere Yönelik Artan Şiddetten Endişe Duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Sudan'ın başkenti Hartum'da devam eden çatışmalar kapsamında sivillere yönelik artan şiddete ilişkin endişe verici raporlar aldıklarını açıkladı.

Magango, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların, Hartum'daki sivillere yönelik şiddeti artırdığını belirtti.

Yaşananlar hakkında endişe verici raporlar edindiklerini dile getiren Magango, "Yerel insani yardım gönüllüleri de dahil olmak üzere onlarca sivil, 12 Mart'tan bu yana ordu ile HDK'nin Hartum'un doğusu ve Omdurman'ın kuzeyinde yürüttüğü topçu ve hava bombardımanı nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Güvenilir raporların, HDK ve müttefik milislerin Hartum'daki evlere baskın düzenlediğini, çok sayıda cinayet ve keyfi gözaltılar gerçekleştirdiğini, ayrıca tıbbi kliniklerden yiyecek ve tıbbi malzemeleri yağmaladığını gösterdiğini vurguladı.

Magango, ordunun ve onlara bağlı milislerin Hartum'un kuzeyi ile Doğu Nil'de kontrol ettikleri bölgelerde yağma ve diğer suç faaliyetlerine karıştığını kaydetti. Doğu Nil'de yaygın keyfi tutuklamaların devam ettiğine de dikkat çekti.

"Her iki taraf ve üzerinde nüfuz sahibi olan tüm ülkelere, sivillerin etkili bir şekilde korunmasını sağlamak ve devam eden kanunsuzluk ile cezasızlığa son vermek için somut adımlar atma çağrımızı yineliyoruz." diyen Magango, çağrısını yineledi.

Sudan'daki Savaşın Son Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana sürdürülen çatışmalar, ordu ve HDK arasındaki askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor.

BM verilerine göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana 3,5 milyon kişi ülkeden ayrılırken, 9 milyon civarında insan da ülke içinde yerinden edildi. Ülkede 25 milyon'dan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Savaşın sonlandırılması için yapılan girişimlerin ise henüz sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

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