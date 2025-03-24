BM, İsrail'in Saldırıları Sonrasında Gazze'deki Varlığını Azaltma Kararı Aldı

BM, Gazze'deki Varlığını Azaltıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tekrar başlamasının ardından, örgütün bölgede mevcut olan varlığını azaltma kararı aldığını duyurdu.

Basın Toplantısı Açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, "İsrail, geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenledi. Bu saldırılar arasında BM personelinin de bulunduğunu vurgulamak gerekir," dedi.

Dujarric ayrıca, İsrail’in, mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine izin vermemesi sebebiyle Guterres'in bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti. "Gazze'de sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken, zorunlu olarak Gazze'deki mevcudiyetimizi azaltıyoruz. Ancak Gazze'den ayrılmıyoruz. Sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi ve korunmasına yardım sağlamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Personel Sayısındaki Azalma

Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personel sayısının azaltılacağını belirten Dujarric, halihazırda bölgede yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu ve bunların 30'unun ayrılacağını duyurdu.

İsrailli yetkililerin Gazze'deki askeri faaliyetlerini sürdürme niyetinde olduğuna dikkat çeken Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini aktardı. Guterres, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etti.