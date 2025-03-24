BM, İsrail'in Saldırıları Sonrasında Gazze'deki Varlığını Azaltma Kararı Aldı

BM, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının artmasının ardından bölgedeki personel sayısını azaltma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 20:10
BM, İsrail'in Saldırıları Sonrasında Gazze'deki Varlığını Azaltma Kararı Aldı

BM, Gazze'deki Varlığını Azaltıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tekrar başlamasının ardından, örgütün bölgede mevcut olan varlığını azaltma kararı aldığını duyurdu.

Basın Toplantısı Açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, "İsrail, geçen hafta yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenledi. Bu saldırılar arasında BM personelinin de bulunduğunu vurgulamak gerekir," dedi.

Dujarric ayrıca, İsrail’in, mart ayının başlangıcından bu yana insani yardım geçişine izin vermemesi sebebiyle Guterres'in bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti. "Gazze'de sivillerin insani yardım ve koruma ihtiyaçları artarken, zorunlu olarak Gazze'deki mevcudiyetimizi azaltıyoruz. Ancak Gazze'den ayrılmıyoruz. Sivillerin yaşamlarını sürdürebilmesi ve korunmasına yardım sağlamaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Personel Sayısındaki Azalma

Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personel sayısının azaltılacağını belirten Dujarric, halihazırda bölgede yaklaşık 100 uluslararası BM personeli bulunduğunu ve bunların 30'unun ayrılacağını duyurdu.

İsrailli yetkililerin Gazze'deki askeri faaliyetlerini sürdürme niyetinde olduğuna dikkat çeken Dujarric, 19 Mart'ta BM personelinin ölümüne yol açan saldırının da İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin teyit edildiğini aktardı. Guterres, bu saldırıyı şiddetle kınayarak, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'in Saldırılarına Yanıt
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Proaktif Yaklaşımla İhtiyaç Duyulan Tedbirler Alınacak
3
BM: ABD'nin Küresel Yardım Kesintileri HIV Mücadelesini Tehdit Ediyor
4
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 50 Bin 82'ye Ulaştı
5
İstanbul'daki Irak Başkonsolosluğu'na Saldırıda 12 Zanlı Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Kaza: İki Araç Çarpıştı, 7 Yaralı
7
Muhsin Yazıcıoğlu, 16 Yıl Sonra Kahramanmaraş'ta Anıldı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı