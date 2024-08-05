BM, Orta Doğu'daki Çatışma Riskine Dikkati Çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Orta Doğu'daki gerilimlerin ve çatışma riskinin belirgin bir şekilde arttığını belirterek, tarafları bu tehlikeli durumu yatıştırmak için hemen harekete geçmeye davet etti.

Tehlikeli Durum ve Acil Önlemler

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskinin artması konusunda derin endişe duyuyorum." diyerek, bu durumun sivil halk üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Nüfuz sahibi devletlere ve ilgili taraflara seslenen Türk, insan hakları ile sivillerin korunmasının öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.

Sivillerin Çektiği Acılar

Son 10 ayda, bölgedeki sivillerin, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu katmanlardaki bombalı ve silahlı saldırılarda dayanılmaz acılar ve eziyetler yaşadıklarını ifade etti. Türk, bu koşulların daha da kötüleşmesini ve siviller için korkunç sonuçlar doğurmasını önlemek adına "her şey ama her şey yapılmalı" şeklinde konuştu.