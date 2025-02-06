BM Raportörleri'nden KDC İçin Acil Çözüm Çağrısı

BM Raportörlerinden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) içindeki çatışmalar nedeniyle zor günler geçiren sivillerin korunması için acil insani yardım ve siyasi çözüm çağrısında bulundu. KDC'de güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında devam eden çatışmalara dikkat çekildi.

Zor Durumdaki Siviller İçin Acil Yardım

Raportörler, KDC'nin doğusunda yerinden edilmiş sivillerin zor şartlarda yaşadığına vurgu yaptı. Açıklamada, "KDC'deki sivilleri korumak için acil insani yardım ve siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz. Onlar için endişeliyiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

M23 grubu ve müttefik milisler ile KDC güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların arttığı belirtildi. Son raporlara göre, geçen ayın başından bu yana Goma ve çevresinde en az 700 bin kişi yerinden oldu, 900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 2000'den fazla kişi yaralandı.

Çatışmalarda Durumun Kötüleşmesi

M23'ün tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen, sivillerin hala tehlike altında olduğu kaydedildi. KDC'de ciddi gıda ve barınak sıkıntısı yaşanıyor. Ülkenin doğusunda elektrik ve içme suyu bulunmaması, bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor.

Açıklamada, "Tıbbi tesisler dolup taşıyor ve yaralılara yeterli bakım sağlanamıyor" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, insani tesislerin yaygın şekilde yağmalanması ve insani erişimin reddedilmesi durumun daha da kötüleşmesine neden olduğu belirtildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Raportörler, uluslararası topluma KDC hükümetinin yerinden edilmiş kişileri koruma ve onlara yardım etme çabalarını artırma çağrısında bulundu. İşlenen ihlaller için uygun soruşturmalar ve hesap verebilirlik ile bu şiddet döngüsünün son bulması için uzun vadeli bir siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Çatışmaların Arka Planı

KDC'nin doğusundaki çatışmalar, yıl başından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı. M23 grubu, bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi ve son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı da kontrol altına aldı.

Bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla 2009'da imzalanan barış anlaşmasının ihlali sonucu ortaya çıkan M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesine mensup Tutsilerden oluşmaktadır.

BM Özel Raportörlerinin Rolü

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" bağlamında bağımsız bilgi toplama ve izleme görevlerini yürütmektedir. Bu mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre bağımsız çalışmalar gerçekleştirmektedir.