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BM, Trump'ın UCM Yetkililerine Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Trump'ın UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararından endişe duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:11
BM, Trump'ın UCM Yetkililerine Yaptırım Kararına Tepki Gösterdi

BM'den Trump'ın Yaptırım Kararına Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararı almasıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi.

OHCHR'den Yazılı Açıklama

OHCHR, Trump'ın UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "UCM'nin bağımsız çalışmalarının, yargı yetkisi içindeki tüm durumlarda tam olarak desteklendiği" ifade edildi.

Açıklamada, "Dünyadaki ülkelerin 3'te 2'sinin desteklediği UCM, uluslararası ceza adalet sisteminin merkezi bir kurumudur" denilirken, UCM'nin Ukrayna, Sudan, Myanmar ve işgal altındaki Filistin toprakları gibi önemli önem taşıyan bölgelerde adalet sağlama ve hesap verebilirlik konusunda temel bir rol oynadığı vurgulandı.

OHCHR, "(ABD tarafından) Dün UCM personeline karşı duyurulan bireysel yaptırımlardan derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu tedbirin geri alınmasını talep ediyoruz" şeklinde bir talepte bulundu.

UCM'nin Rolü ve Hukukun Üstünlüğü

Açıklamada, UCM'nin, Roma Statüsünde belirtildiği üzere, bir ülkenin soruşturmayı veya kovuşturmayı gerçekten yürütmek istemediği veya yapamadığı durumlarda bağımsız çalışmayı tam anlamıyla üstlenebilmesi gerektiğine dikkat çekildi. UCM'nin insan hakları altyapısının temel bir parçası olduğu belirtildi.

Hukukun üstünlüğünün, kolektif barış ve güvenlik için temel oluşturmaya devam ettiğinin altı çizildiği açıklamada, "Küresel anlamda hesap verebilirlik arayışı, dünyayı herkes için daha güvenli bir yer haline getirir" ifadeleri yer aldı.

Trump'ın Yaptırım Kararı ve Gelişmeler

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Trump, bu karar sonrasında UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

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