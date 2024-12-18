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BM: Yeni Bir Suriye İçin Umutlar Artıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yeni bir Suriye'nin başlangıcına dair umutların yüksek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:33
BM: Yeni Bir Suriye İçin Umutlar Artıyor

BM'den Suriye İçin Umut Verici Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir Suriye'nin başlangıcının mümkün olduğu konusunda büyük umutlar olduğunu vurguladı.

Temaslar ve Görüşmeler

Pedersen, Suriye'deki temaslarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, son birkaç gün boyunca Şam'da olduğunu, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliği, Suriye Müzakere Komisyonu heyeti, silahlı gruplar, kaybolan Suriyelilerin aileleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve aktivistlerle bir araya geldiklerini ifade etti.

"Elbette hepimiz biliyoruz ki HTŞ ve diğer grupların Şam'a gelmesinin üzerinden sadece 11 gün geçti, yani daha erken. Ancak artık yeni bir Suriye'nin başlangıcını görebileceğimiz konusunda çok fazla umut var," diyen Pedersen, sürecin olumlu gelişmelere işaret ettiğini belirtti.

Geçiş Dönemi ve Seçimler

BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak, tüm Suriyeliler için yeni bir toplumsal sözleşme ve anayasa kabul edecek yeni bir Suriye'nin oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, 2254 sayılı kararla uyumlu bir geçiş dönemi sonrasında özgür ve adil seçimlerin yapılacağı mesajını verdi.

İnsani Yardım ve Ekonomik Zorluklar

Pedersen, Suriye'de mevcut olan büyük ekonomik zorluklara değinerek, acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi, ekonomik toparlanmanın sağlanması ve Suriye'ye yönelik yaptırımların sona erdirilmesi sürecinin de önemine dikkat çekti.

Gelecek için İşbirliği Umudu

Pedersen, güvenilir bir Suriye toplumunun oluşturulmasının ve Suriyeli tarafların geniş bir siyasi geçiş sürecinin sağlanmasının kritik olduğunu ifade etti. "Yeni yönetime, BM'nin yardım etmek ve destek olmak için burada olduğunu ve Suriye için tüm kritik konularda birlikte hareket edebileceğimiz yakın bir işbirliği umduğumuzu ifade ettik. Bu diyaloğu sürdürmek için sabırsızlanıyorum," şeklinde konuştu.

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