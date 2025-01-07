BM Yüksek Komiseri Volker Türk: İran'daki İdam Cezalarında Artışa Derin Endişe

BM Yüksek Komiseri Volker Türk'ten İdam Cezalarına Derin Endişe

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da geçen yıl belirgin bir şekilde artış gösteren idam cezaları ile ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, 2024901 kişinin infaz edildiğini ve bu sayının 2023'te 853 olduğunu belirtti. İdam cezası verilen birey sayısının her yıl artmasının rahatsız edici olduğunu vurgulayan Türk, "İran, giderek artan bu infaz dalgasını durdurmanın zamanının geldiğini kabul etmelidir" dedi.

Türk'ün açıklamasında, 2024'teki idam kararlarının çoğunun uyuşturucu suçları nedeniyle alındığına ayrıca dikkat çekildi. Bu durum, infaz edilen kadınların sayısında da belirgin bir artış olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk, "Her koşulda ölüm cezasına karşıyız. Bu durum, temel yaşam hakkıyla bağdaşmamakta ve masum insanların idam edilmesi gibi kabul edilemez bir risk oluşturmaktadır" ifadeleriyle İranlı yetkililere tüm idamların durdurulması ve bu ceza yönteminin kaldırılması çağrısında bulundu.