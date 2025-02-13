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BMGK Oturumunda Yemen'in İnsani Krizi ve Barış Süreci Ele Alındı

BM Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki insani durum ve bölge barışı için önemli adımlar değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 20:53
BMGK Oturumunda Yemen'in İnsani Krizi ve Barış Süreci Ele Alındı

BMGK Oturumunda Yemen'deki İnsani Durum Değerlendirildi

Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyi'nde Yemen'deki insani durum ile ilgili acil konuları masaya yatırdı. Toplantıda, bölgedeki kalıcı barışın sağlanması ve gözaltına alınan BM yetkililerinin serbest bırakılması gibi konular üzerinde duruldu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, BMGK oturumunda Yemen ile ilgili gelişmeleri aktardı. "Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumun açılışında konuşan Grundberg, Yemen'deki insani durumun düzelmesi için çatışan tarafların ülke genelinde ateşkes kararı almasının önemine dikkat çekti ve "kalıcı barış sürecini ilerletme çabalarının korunması" gerektiğini vurguladı.

Grundberg, Yemen'in ekonomik krizini çözmek için sürdürülebilir diyalog ve somut önlemlerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Husiler tarafından 153 tutuklunun serbest bırakılmasının "olumlu bir adım" olduğunu ifade eden Grundberg, aynı grubun, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ve Kızıldeniz'e yönelik saldırılarını durdurmasının da bölge barışı için önemli olduğunu dile getirdi.

19.5 Milyon İnsan Acil Yardım Bekliyor

BMGK toplantısında Yemen'deki insani duruma dikkat çeken BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, "Geçtiğimiz ay yayınladığımız Yemen için insani yardım çağrısı, kasvetli bir tablo çiziyor. 19,5 milyon kişinin insani desteğe ihtiyacı var" dedi.

Fletcher, Dünya Gıda Programı'nın aralık ayındaki raporuna dayanarak, Yemen nüfusunun yüzde 64'ünün "asgari gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını" ve bu ihtiyaç sahiplerinin 4'te 3'ünün çocuk ve kadınlar olduğunu vurguladı. "Yemen'de, çoğunlukla önlenebilir veya tedavi edilebilir rahatsızlıklar nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümleri korkunç bir orana sahip." diyen Fletcher, 2023'te her saat ortalama 5 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Fletcher, BMGK üyelerinden Yemen'de insani yardım faaliyetlerinin sürekliliği için finansal destek sağlanmasını ve gözaltındaki BM görevlilerinin serbest bırakılmasına yönelik yardım taleplerinin desteklenmesini istedi.

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