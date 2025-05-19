Bodrum'da 19 Mayıs Coşkusuyla Fener Alayı ve Konser Düzenlendi

Bodrum'da 19 Mayıs Etkinlikleri Coşku Dolu Geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı ve konser ile çalkalandı. Bodrum Belediyesi'nin organizasyonu ile yapılan etkinliğe katılan hemşehriler, Marina girişinde buluşarak Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde yürüyüş yaptılar.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Kalabalık bir grubun oluşturduğu fener alayı, bando eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı’na kadar sürdü. Geceye damga vuran havai fişek gösterisiyle birlikte, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci da etkinlikte yer aldı.

Unutulmaz Bir Konuşma

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, etkinlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un önemini vurguladı. Çit, "Bu milletin damarlarında bağımsızlık vardır. Bu millet hür iradesini, bağımsızlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum," dedi.

Başkan Mandalinci'den Kutlama

Etkinlikte söz alan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise vatandaşa hitap ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağının altını çizdi.

Can Bonomo Konser Verdi

Meydanda düzenlenen kutlamaların sonunda, popüler şarkıcı Can Bonomo sahne aldı. Sevilen parçalarını seslendiren Bonomo'ya, coşku içindeki vatandaşlar da eşlik etti. Bu unutulmaz gece, Bodrumlular için keyifli bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi. Marina girişinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi. Marina girişinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.