Bodrum'da 23 Suçtan 19 Yıl 5 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:00
Emniyetin 11-18 Ağustos çalışması meyvesini verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 23 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos tarihleri arasında il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalar sonucunda, başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen ve aranması bulunan A.K, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi işlemler için sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

