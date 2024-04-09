Bodrum’da bayram yoğunluğu devam ediyor: 2 günde 30 binden fazla araç giriş yaptı

Türkiye’nin en çok tercih edilen turistik bölgelerinden biri olan Bodrum, bu bayram tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Son 48 saatte kente, 30 binden fazla aracın giriş yapmış olduğu belirtildi. Bölgede uzun araç kuyrukları dikkat çekmeye devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle denetimlerin de artırıldığını ifade eden Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, trafikte denetim yapan ekiplere destek verdi.

Kaymakam Çit, Bodrum’a gelen misafirlere huzurlu bir bayram diledikten sonra, tatil boyunca kentte polis, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekipleri ile çok sayıda personelin görev yapacağını belirtti. Ayrıca Çit, bayram tatili boyunca Bodrum’u 800 bin civarında kişinin ziyaret etmesini beklediklerini de ifade etti.