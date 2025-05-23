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Bodrum'da Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bodrum'daki kazada, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:34
Bodrum'da Kamyonet-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir trajedi yaşandı. Kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, İlkcan Durgut'un kullandığı 48 AVH 019 plakalı motosikletin, Davut Ö'nün idaresindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpışmasıyla meydana geldi. Olay, Bodrum Yalıçiftlik kara yolunda, Kızılağaç istikametinde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralanan Durgut ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yaren Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen, Durgut kurtarılamadı. Yaren Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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