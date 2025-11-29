Bodrum'da Sağanak Deniz İkiye Ayırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından deniz rengi dramatik biçimde değişti. Denizin bir bölümü masmavi kalırken, kıyıya karışan çamur diğer kısmı koyu kahverengiye boyadı.

Görüntüler ve vatandaş tepkisi

Dron ile kaydedilen görüntülerde renk ayrımının keskin bir çizgi halinde ilerlediği görülürken, sahildeki vatandaşlar bu nadir manzarayı şaşkınlıkla izledi.

Yetkililerin müdahalesi

Yoğun yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, emniyet güçleri ve jandarma teyakkuza geçti. Belediye ekipleri taşan derelerin sürüklediği çamur ve malzemeleri hızla temizlerken, emniyet güçleri trafik akışını kontrol altına aldı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, muhtemel sel baskınlarına karşı tüm ekipleri seferber ederek bölgede teyakkuz durumunu sürdürdü.

Yağış verisi

Yetkililerden edinilen bilgiye göre son 6 saat içinde metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü.

