BÖGAP Protokolü İmzalandı: Atatürk, Erzurum Teknik ve Bayburt Üniversitelerinden Bölgesel İş Birliği

BÖGAP Protokolü İmzalandı

Bölgesel kalkınmaya öncülük etme misyonunu sürdüren Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi arasında Bölge Üniversiteleri Gelişim Araştırma ve İş Birliği Projesi (BÖGAP) kapsamında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğinde; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in katılımıyla imzalandı. Anlaşma, üniversiteler arası koordinasyonu güçlendirerek bölgesel araştırma ve eğitim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Protokolün Kapsamı

İmzalanan stratejik protokolde araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, akademik iş birliklerinin artırılması, ortak projelerin teşvik edilmesi ve bilimsel çıktıların ulusal ile uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması ana hedefler olarak yer alıyor.

Protokol; disiplinler arası ortak projelerin desteklenmesi, araştırma altyapılarının ortak kullanımı, akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin güçlendirilmesi, bilimsel yayınlarda ortak etiketleme ve ulusal ile uluslararası fon kaynaklarına ortak başvurular yapılmasını öngören yenilikçi düzenlemeler içeriyor.

Ayrıca BÖGAP kapsamında yürütülecek projelerin performans kriterlerine göre değerlendirilerek yüksek başarı gösteren araştırmacılara yeni proje başvurusu imkânı sunulması, ortak yürütme kurulu oluşturulması ve yıllık değerlendirme raporlarıyla sürdürülebilirlik süreçlerinin izlenmesi protokolün önemli maddeleri arasında yer alıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun Değerlendirmesi

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üç üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu bu iş birliğinin, bölgesel kalkınma açısından örnek bir adım niteliği taşıdığını belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu şunları ifade etti:

Bilimsel üretimin niteliğini artırmak, araştırmacılarımızın potansiyelini desteklemek ve bölge üniversitelerimizin ortak gücünü görünür kılmak adına güçlü bir iş birliği oluşturuyoruz. BÖGAP çatısı altında Erzurum Teknik Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi ile yürüttüğümüz bu ortaklık; proje geliştirmeden altyapı paylaşımına, uluslararası fonlara erişimden araştırmacı hareketliliğine kadar pek çok alanda bölgeye ivme kazandıracak niteliktedir. Bu protokolün, üniversitelerimizin bilimsel kapasitesini artıracağına, araştırma kültürünü güçlendireceğine ve ülkemizin yükseköğretim vizyonuna katkı sunacağına inanıyorum.

Hacımüftüoğlu ayrıca protokolün hem ulusal hem de uluslararası araştırma ağlarında güçlü bir iş birliği zemini oluşturacağını, ortak projelerden doğacak yayın ve patentlerin Türkiye’nin bilimsel görünürlüğüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Bölge Üniversiteleri İçin Yeni Dönem

Protokol, ortak yürütülecek projelerin BAPSİS üzerinden başvuruya açık olmasını, akademik yetkinlik haritalamasının yapılmasını ve proje yürütücülerine kurumlar arası destek sağlanmasını öngören düzenlemelerle sürdürülebilir bir iş birliği modeli kurmayı hedefliyor.

Ek olarak, uluslararası fonlara ortak başvurular yapılması, yabancı araştırmacılarla ortak çalışmalar yürütülmesi ve bölgesel bilgi birikiminin küresel iş birlikleriyle desteklenmesi de protokolün beklenen çıktıları arasında yer alıyor. Böylece bölge üniversiteleri arasındaki dayanışma ve ortak üretim kapasitesinin uzun vadede artması amaçlanıyor.

