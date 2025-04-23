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Boğaz'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Unutulmaz Günü

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, Boğaz turunda eşsiz manzaralarla 23 Nisan'ı kutladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 23:10
Boğaz'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Unutulmaz Günü

Çocuklar İçin Unutulmaz Bir 23 Nisan Etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a gelen öğrenciler için Boğaz turu etkinliği düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen bu özel etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Boğaz’ın Eşsiz Görselliği

Galataport’tan kalkan TCSG Güven gemisiyle yapılan tur esnasında çocuklar, hem İstanbul’un eşsiz manzarasını denizden seyretme fırsatı buldu hem de sahil güvenlik personeliyle tanışarak denizcilik hakkında bilgi sahibi oldular.

İlk Kez Boğaz'da

Birçoğu İstanbul’a ilk kez gelen ve daha önce Boğaz'ı hiç görmeyen çocuklar, tarihi yalılar, köprüler ve doğal güzelliklerle dolu Boğaz’ı keşfetti. Gemi içinde sunulan çeşitli ikramlar eşliğinde öğrencilerin keyifli zaman geçirmesi sağlandı.

Gözlem ve Eğitim

Etkinlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen temsili kurtarma operasyonları ve diğer gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi. Mürettebat, yaptıkları çalışmaları aktarırken çocukların sorularını da yanıtlayarak denizcilik konusundaki farkındalıklarını artırdı.

Bu özel etkinlik, 23 Nisan’ın coşkusunu ve önemini bir kez daha pekiştirerek, çocuklara unutulmaz bir tecrübe sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a gelen öğrenciler için Boğaz turu etkinliği düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler Galataport’tan kalkan TCSG Güven gemisiyle hem İstanbul’un eşsiz manzarasını denizden seyretme hem de sahil güvenlik personeliyle tanışma fırsatı buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul’a gelen öğrenciler için Boğaz turu etkinliği düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler Galataport’tan kalkan TCSG Güven gemisiyle hem İstanbul’un eşsiz manzarasını denizden seyretme hem de sahil güvenlik personeliyle tanışma fırsatı buldu.

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