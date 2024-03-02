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Bolat, Adıyaman’da Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Türkiye’nin rekor milli gelirine vurgu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini Adıyaman’da açıkladı. Cari açıkta düşüş, Almanya ve İngiltere ziyareti, altın ithalatında azalma, Adıyamanlı esnafa destek ve Türkiye’nin rekor milli geliri konularına değindi.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:25
Bolat, Adıyaman’da Şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: Türkiye’nin rekor milli gelirine vurgu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şubat Ayı Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayında dış ticarette elde edilen başarıları anlattı. Bolat, “Şubat sonu cari açığımız 13 Nisan’da ilan edilecek. İnşallah, 30 milyar doların biraz üstüne düşmüş olacak. Bu, döviz talebinde bir rahatlama ve döviz kuru üzerinde bir gevşeme demek.” ifadelerini kullandı.

Almanya ve İngiltere Ziyareti

Bolat, yaklaşık 10 gün sonra Almanya ve İngiltere’ye önemli ziyaretler gerçekleştireceklerini duyurdu. Bolat, “İngiltere ile ilgili müjdeli bir haberimiz de var. Kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Altın İthalatında Büyük Düşüş

Bolat, ithalatta alınan tedbirler sayesinde ilk iki ayda altın ithalatının yüzde 75,5 oranında azalarak 2,2 milyar dolar seviyesine indiğini belirtti. Bolat, “Bu, cari açığımızı azaltmada önemli bir katkı sağladı.” diye konuştu.

Adıyamanlı Esnafa Destek

Bolat, Adıyaman’da bir otelde düzenlenen toplantıda, depremden zarar gören Adıyamanlı esnafa Halkbank aracılığıyla 1 yıl içinde 937 milyon lira, deprem bölgelerinde ise toplam 6,7 milyar lira kredi sağlandığını açıkladı. Bolat, Türk Eximbank’ın da Adıyamanlı ihracatçılara kredi desteğine devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Rekor Milli Geliri

Bolat, Türkiye’nin 2023 yılını yüzde 4,5’lik reel büyüme ile tamamladığını hatırlattı. Bolat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinde ilk kez 1 trilyon dolarlık sınırı aşarak, 1 trilyon 119 milyar dolarlık milli gelire ulaştık. Kişi başına milli gelirimiz de Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan 13 bin 110 dolara çıktı.” dedi.

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