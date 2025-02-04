Bolu Baro Başkanı Sinan Barut'tan Otel Yangınıyla İlgili Sert Açıklama

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut'tan Yangın Açıklaması

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Barut, denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumlar hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yangın Herkesi Derinden Sarstı

21 Ocak'ta meydana gelen yangının toplumda yarattığı üzüntüyü dile getiren Barut, “İnsan hayatı söz konusu olduğunda denetim ve kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesi şarttır” dedi. Yangın sonrası elde edilen bilgilerin, otel denetimlerinin yeterince yapılmadığını ve güvenlik önlemlerinin alınmadığını gösterdiğini vurguladı.

İhmaller Telafisi İmkansız Kayba Yol Açtı

Barut, “Bu ihmaller, ne yazık ki telafisi imkansız kayıplara yol açmıştır” diyerek, baro olarak bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm kurumların sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekti.

Soruşturma Gelişmeleri

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 19'unun tutuklandığını, 8 zanlının adli kontrol şartıyla serbest kaldığını, 1 şüphelinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını hatırlattı.

Denetim İhmalleri Yüzyüze Gelmeli

Barut, “Denetim görevini ihmal eden kişi veya kurumların belirlenip haklarında yasal işlem başlatılması gerekmektedir” dedi. İşlemlerin cezai boyutunun yanı sıra idari tahkikatın da bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Baro Süreci Takip Edecek

Baro olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Barut, “Mağdurlarımız için hukuk çerçevesinde tüm haklarını savunacak ve gerekli hukuki desteği sunacağız” ifadelerini kullandı. Soruşturmanın her aşamasını yakından takip edeceklerini ve kovuşturma sürecinde müdahil olacaklarını sözlerine ekledi.

Yangının Başlangıç Noktası Restoran Mutfak

Olay günü Kartalkaya'da bulunduklarını aktaran Barut, yangının restoran mutfağında saat 02.30 ile 03.00 arasında başladığı yönündeki bilgileri paylaştı. İlk önce mutfak çalışanlarının yangını söndürmeye çalıştığını belirten Barut, yangının büyümesiyle kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut (sağ 2), baro başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.