Bolu’da 24-30 Kasım arasında emniyet ve jandarma ekipleri 117 şüpheli yakaladı; 13’ü tutuklandı. Toplam 235 olay kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:17
Bolu’da 117 şüpheli yakalandı, 13’ü tutuklandı

Emniyet ve jandarma 24-30 Kasım’da denetimlerde

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla 24-30 Kasım tarihleri arasında kapsamlı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 117 şüpheli yakalanırken, bunlardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde toplam 235 olay meydana geldi. Olayların türlerine göre dağılımı şöyle: kişilere karşı 90, takibi gereken 109, mal varlığına karşı 24, topluma karşı 11 ve millete-devlete karşı 1 olay.

Bu olaylara karışan 86 şüpheli yakalanmış olup, yakalananlardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü diğer operasyonlarda hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 31 şüpheli daha yakalandı; bu şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yetkililer, sürdürülen denetim ve operasyonların kamu güvenliğinin korunmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜ (ARŞİV)

