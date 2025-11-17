Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü, vatandaş sahiplendi

Bolu'da sokağın maskotu 'Waffle' barınağa götürüldü

Esnaf ve vatandaşların beslediği köpek önce ekiplerce alındı, sonra gerekli belgelerle sahiplenildi

Bolu'da sokağın maskotu haline gelen, esnafın ve vatandaşların beslediği 'Waffle' isimli köpek, belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

İhbar üzerine başıboş sokak köpeklerinin toplanmaya başlandığı bölgede, Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan köpeği almak için gelen belediye ekipleri, kasalı araca bindirdikleri sırada çevre sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Belediye ekiplerinin yanındaki polis ekipleri ile tartışmaya giren bir kadın, ekiplere hitaben 'Yapmayın lütfen ya, elinizi vicdanınıza koyun' diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yerinde konuşan Turgay Akkaya, köpeğin belge eksikliği nedeniyle alındığını belirterek, 'Belgesi yok diye alındı, onlar da görevini yapıyor. Gerekli evraklarla tekrar alacağız' dedi.

İlerleyen süreçte, vatandaşların gerekli belgeleri temin etmesiyle 'Waffle''ın sahiplenildiği öğrenildi.

