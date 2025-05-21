Bolu'da Trafik Kazası: Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Bolu'da Kamyona Çarpan Otomobil Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen kaza, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Otoyolun İstanbul yönünde, R.A. yönetimindeki 34 AIG 685 plakalı otomobil, Y.Ç. idaresindeki 14 BT 124 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında sıkıştı. Kamyon sürücüsü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık Durumu ve Ulaşım

Olay sonucunda yaralanan sürücü R.A. ve araçta bulunan B.Ö., sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından İstanbul yönünde bir süre kontrollü bir şekilde sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.