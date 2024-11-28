Bolu'da Yılkı Atları İçin Yem Bırakıldı

Bolu'da, kış şartlarının zorlayıcı etkisi altında yaşam mücadelesi veren yılkı atlarına destek verildi. Karla kaplı arazilere, bu atların beslenmesi için yiyecek bırakıldı.

Bölgenin 70 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, yılkı atlarının yiyecek bulmasını zorlaştırırken, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, karla kaplı arazilere arazi araçlarıyla ulaşarak, hayvanların yoğun olduğu alanları tespit etmeye çalıştı.

Dron ile yapılan inceleme sonucunda, yılkı atlarının Kızılağıl köyü çevresinde yoğunlaştığı belirlendi. Ekipler, bu alanda 150 kilogram saman ve 5 kilogram besi yemi bıraktı.

Ayrıca, ekipler zaman zaman geyik ve karaca gibi yaban hayvanları için de besleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı. Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Bolu'da karla kaplı arazilere, yılkı atlarının beslenmesi için yem bırakıldı. Kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atlarına destek için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.