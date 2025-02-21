Bolu Dağı Geçişinde Trafik Akışı Sorunsuz Devam Ediyor

Bolu Dağı geçişinde trafik akışı normale döndü, herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:29
Bolu Dağı Geçişinde Trafik Akışı Sorunsuz Devam Ediyor

Bolu Dağı Geçişinde Trafik Akışı Sorunsuz Devam Ediyor

Bolu Dağı geçişinde, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Ankara - İstanbul Devlet Yolu'nda şu anda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı geçişinin bir tırın "makas atması" nedeniyle trafiğe kapandığı hatırlatıldı. Ancak, güncel durum itibarıyla bölgedeki trafik akışında herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Açıklamada ayrıca, “Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır” denildi.

Kritik kesimlerde trafik akışının aksamaması için 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'yı kapsayacak şekilde, D100 ve D750 devlet yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların seyrine izin verilmeyeceği belirtildi.

Yolculuk esnasında sorun yaşamamanız için ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma Hattı'ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden yol durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca vatandaşlardan, yolculukları sırasında kuvvetli kar yağışından etkilenmemek için bazı önlemler almaları tavsiye edilmektedir:

  • Kış lastiği kullanılması
  • Yakıt depolarının dolu tutulması
  • Zincir, takoz, çekme halatı bulundurulması
  • Trafik durduğunda bulundukları şeritte kalınması
  • Özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi

Karayolları ekiplerinin 7 gün 24 saat hizmet verdiği, vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmaları için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

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