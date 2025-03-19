Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor! Karayolları Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı sürerken, karayolları ekipleri etkili kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:28
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Devam Ediyor! Karayolları Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıksız sürüyor. Gece saatlerinde başlayan kar, özellikle otoyolun Abant Kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun olarak etkili olmaya devam ediyor.

Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Bölgede kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirilirken, karayolları ekipleri acil durumlar için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde de çalışmalar sürmektedir.

Sis Görüş Mesafesini Olumsuz Etkiliyor

Özellikle Bolu Dağı Tüneli kesiminde yer yer sis olayları görülerek, bu durum sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilemektedir. Trafik ekipleri, bu güzergahı kullanan sürücüleri yağışa karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Ayrıca, kış lastiği bulunmayan sürücülerin bu güzergahı kullanmamaları gerektiği konusunda hatırlatmalar yapılıyor. Güvenli yolculuk için gerekli tedbirleri almak büyük önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam etti.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam etti.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam etti.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam etti.

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