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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis, D-100 kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 08:56
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Etkili Olan Kar Yağışı ve Sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımda güçlükler oluşturuyor. Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, sürücülerin görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesine neden oluyor.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kar sebebiyle yolların beyaz örtüyle kaplandığı bölgede, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, bölgede görevli trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı tedbirli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Bolu Kent Merkezinde Sağanak Yağış

Öte yandan, Bolu kent merkezi'nde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor, bu da bölgedeki hava koşullarını daha da zorlaştırıyor. Sürücülerin dikkatli olması ve yol koşullarını dikkate alarak seyahat etmeleri önem taşımaktadır.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

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