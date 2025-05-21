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Bosna Hersek'te 14. Saraybosna İş Forumu Açıldı

Saraybosna İş Forumu, uluslararası yatırım fırsatlarını tartışmak için Bosna Hersek'te toplandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:15
Bosna Hersek'te 14. Saraybosna İş Forumu Açıldı

Bosna Hersek'te 14. Saraybosna İş Forumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu (SBF) açıldı. Forum, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde, Bosna Bank International (BBI) tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Somali'den üst düzey temsilcilerin katıldığı foruma çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Konakovic'ten Önemli Açıklamalar

Forumun açılışında konuşan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiğini ve enerji sektöründe büyük değişimler yaşandığını vurguladı. Dijitalleşmenin sınırları ortadan kaldırdığını belirten Konakovic, Bosna Hersek'in tarımsal potansiyeline dikkat çekti.

"Bosna Hersek, milyonlarca hektarlık verimli toprağa, temiz suya ve kaliteli ürün yetiştirmeye uygun bir iklime sahip. Üreticilerimiz dünya genelinde ihracat yapıyor ve agroendüstri parklarının kurulması için uluslararası finans kuruluşları ile işbirliği fırsatları yaratılmaktadır," diyen Bakan, İslam Kalkınma Bankası ve İslam Ticaret ve Kalkınma Odası gibi kurumlarla işbirliği içinde sektör projelerinin finanse edildiğini açıkladı.

Hava ulaşımındaki yatırımlar sonuç vermeye başladıklarını da kaydeden Konakovic, turizm sektöründe de artış yaşandığını sözlerine ekledi.

Bosna Hersek'teki bilgi teknolojileri sektörünün de hızlı bir büyüme gösterdiğini ifade eden Konakovic, "Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren şirket sayısının artışıyla, genç ve eğitimli insan kaynağının sağladığı avantajlar, Avrupa'nın kalbindeki stratejik konumumuzla birleşince, bu sektör yatırımcılar için cazip hale geliyor," dedi.

Panelde Çeşitli Ülkelerin Temsilcileri

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde, Bakan Konakovic'in yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ve Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da sunum yaparak, uluslararası işbirliği ve yatırım fırsatları hakkında görüşlerini paylaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde Bosna Bank International (BBI) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sunum gerçekleştirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde Bosna Bank International (BBI) tarafından 14'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sunum gerçekleştirdi.

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