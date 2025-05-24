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Bosna Hersek'te Renkli 'Türkiye Günleri' Etkinliği

Bosna Hersek'teki 'Türkiye Günleri', Türk kültürünü sergileyerek büyük ilgi gördü. Etkinlik, birçok farklı aktivite ve güzel lezzetler sundu.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 19:46
Bosna Hersek'te Renkli 'Türkiye Günleri' Etkinliği

Bosna Hersek'te Renkli 'Türkiye Günleri' Etkinliği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliği, Türk kültürünün yanı sıra lezzetli Türk yemekleri ve tatlarını da gözler önüne serdi.

Etkinlik, Novi Grad Belediyesi'nin parkında gerçekleştirildi ve Türk ile Boşnak topluluğundan birçok kişi katılım sağladı. Stantlarda çocuklar ve yetişkinler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, etkinliği organize edenlere teşekkür ederek, Türk kurumlarının bu tür güzel işler yaptığını vurguladı. Akseki, "Türkiye Günleri" etkinliğinin Bosna Hersek'teki Türk kurumları ve Türkiye'den gelen desteklerle üçüncü kez gerçekleştirildiğini belirtti.

Akseki, "Harika bir ortam var. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri geliştirmek adına önemli bir adım atıldı. Aileler, çocuklarıyla birlikte bu etkinlikte keyif alarak iki ülkenin ortak kültürel değerlerini deneyimleme imkanı buldu," dedi.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü ve bu yıl yeni programlarla zenginleştirildiğini aktardı. Ayrıca, Bosna Hersek'teki Türk kurum ve kuruluşlarının desteğinin etkinlikte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yaman, "Bu yıl yemek ikramı yapmadık, bunun yerine Bosna Hersek'te yaşayan Türk kadınların evlerinde yaptığı yemekleri satışa sunduk. Elde edilen tüm gelir Gazze'ye gönderilecek," dedi.

Etkinlik boyunca, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) halk oyunları ekipleri de gösteriler düzenleyerek parkı şenlendirdi. Ayrıca, katılımcılara dondurma ve baklava ikram edildi. Türkiye Günleri kapsamında yapılan programlar, yarın sona erecek.

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde...

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde Türk kültürünün yanı sıra Türk yemekleri ve tatları da tanıtıldı.

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde...

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde Türk kültürünün yanı sıra Türk yemekleri ve tatları da tanıtıldı.

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