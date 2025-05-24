Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıttı.

Etkinliğin öncüsü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen programda katılımcıları ağırladı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de burada konuşma yaptı.

Akseki, etkinlikte konuklara Türk şefler tarafından titizlikle hazırlanmış lezzetleri sunarak, Türk mutfağının zenginliğini vurguladı. Türk mutfağının yalnızca yemekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve zaman geçirdiği bir kültür olduğunu belirtti.

Etkinlikte ayrıca Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" isimli kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi. Bu özel çalışma, Türk mutfağının tarihi ve kültürel değerlerini bir araya getiriyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.