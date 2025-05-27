Bosna Hersek'ten İlk Hac Kafilesi Mekke'ye Uğurlandı

Bosna Hersek'ten İlk Hac Kafilesi Yola Çıktı

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gidecek ilk kafile, başkent Saraybosna'da aileleri ve yakınları tarafından duygusal bir törenle uğurlandı.

Kafile Tanıtımı ve Uğurlama Töreni

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden gelen 174 hacı adayı, Saraybosna'daki Kral Fahd Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Mekke için yola çıktı. Hacı adayları, dualar ve iyi dileklerle aileleri tarafından uğurlandı.

İslam Birliği Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

Bosna Hersek İslam Birliği'nden Senad Ceman, ilk hac kafilesinin 174 kişiden oluştuğunu belirterek, "Hacca sadece kendiniz için değil, hepimiz için gidiyorsunuz. İbadetlerimizde birlikte olduğumuzu gösterelim," dedi.

Bu yıl Bosna Hersek'ten toplam 2 bin 222 kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke ve Medine'ye gitmesi planlanıyor.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gidecek ilk kafile, başkent Saraybosna'da aile ve yakınları tarafından uğurlandı. Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 174 hacı adayı, Saraybosna'daki Kral Fahd Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Mekke için yola çıktı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Bosna Hersek'ten Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gidecek ilk kafile, başkent Saraybosna'da aile ve yakınları tarafından uğurlandı. Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden başkent Saraybosna'ya gelen 174 hacı adayı, Saraybosna'daki Kral Fahd Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Mekke için yola çıktı.