Bozbey'den Çağrı: Haydi Bursa, Geleceğine ve Yeşiline Sahip Çık

Bursa Büyükşehir Belediyesi '1Fikir1Ağaç' anketiyle vatandaş görüşlerini topluyor; ankete katılanlar adına ağaç dikilecek ve ulaşım planları şekillendirilecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:14
1Fikir1Ağaç anketiyle ulaşım ve çevre hedefleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, raylı sistemler ve toplu ulaşım çalışmalarına yön vermek amacıyla vatandaşların görüşlerini almak için bir anket başlattı. Belediye, sürdürülebilir ulaşım çözümlerini önceliklendirirken halkın görüşlerini politika yapım sürecine dahil ediyor.

Kampanya '1Fikir1Ağaç' başlığı altında yürütülüyor. Belediye, www.bursa.bel.tr üzerinden ankete katılanların hem ulaşım hakkında fikirlerini topluyor hem de ankete katılan her bir hemşehrimiz adına bir ağaç dikiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın görüşlerinin önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bursamızın geleceği için atacağımız adımlara en büyük katkıyı, halkımızın fikirleri sağlayacak. Hazırladığımız anketle, ulaşımın yarınını birlikte planlayacağız. Her bir görüş bize yol gösterecektir. Ayrıca ankete katılan her bir hemşehrimiz adına bir ağaç dikiyoruz. Yani hem ulaşımın yarınlarını şekillendiriyor, hem de kentimize nefes oluyorsunuz. Herkesi www.bursa.bel.tr üzerinden anketimize katılmaya davet ediyorum. Gelin, Bursamızın ulaşımını da geleceğini de hep birlikte şekillendirelim"

Belediye yetkilileri, anket sonuçlarının kentin ulaşım planlamasında yön belirleyeceğini ve çevresel fayda sağlayacak adımların atılacağını belirtiyor. Vatandaşlar ilgili anketi www.bursa.bel.tr adresinden doldurabiliyor.

