Bozdoğanlı Üreticilere TARSİM Bilgilendirmesi: Tarım Sigortasının Önemi Anlatıldı

Bozdoğanlı Üreticilere TARSİM Bilgilendirmesi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki üreticilere, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve tarım sigortalarının önemi anlatılarak kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Toplantı ve Koordinasyon

Bilgilendirme çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Bozdoğan ilçesinde İlçe Tarım ekipleriyle bir araya gelen üreticilere, TARSİM kapsamındaki yenilikler ve sigortanın sunduğu güvence ayrıntılı biçimde aktarıldı.

Bilgilendirme Masası ve Üreticilerin Soruları

Tarımsal faaliyetlerin güvence altına alınması amacıyla kurulan Tarım Sigortası Bilgilendirme Masası yoğun ilgi gördü. Masada üreticilerin soruları birebir yanıtlanırken, sigortanın tarımsal üretimde karşılaşılabilecek doğal afet ve beklenmeyen risklere karşı sağladığı avantajlar vurgulandı.

Toplantıda, TARSİM’in tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önem özellikle öne çıkarıldı.

Kurumsal Açıklama

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz üreticilerini Devlet Destekli Tarım Sigortaları konusunda bilgilendirme çalışmaları İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından Tarım Sigortası Bilgilendirme Masasında devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Çalışmanın amacı, üreticilerin tarımsal risklere karşı bilinçlendirilmesi ve sigorta uygulamalarından etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması olarak belirtildi.

AYDIN’IN BOZDOĞAN İLÇESİNDEKİ ÜRETİCİLERE TARIM SİGORTALARI HAVUZU’NUN (TARSİM) ÖNEMİ ANLATILARAK BİLGİLENDİRİLDİ.