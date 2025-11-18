Bozova'da Deforme Olan Yol Yenileniyor — Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova'da Taşan, Belören, Gökören güzergâhında deforme yolları yeniliyor; asfalt sökümü, zemin iyileştirme ve beton büz boru çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:56
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal ulaşımı güçlendiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına Bozova ilçesinde devam ediyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde ulaşımı modern ve güvenli hale getirmeyi hedefleyen ekipler, Taşan, Belören, Gökören güzergahında kapsamlı bir yol yenileme çalışması yürütüyor.

Ekipler, uzun süredir deforme olan güzergahta öncelikle eski asfaltın sökümünü gerçekleştirerek zemini iyileştirmeye başladı. Ardından mekanik malzeme serimiyle yol altyapısı güçlendirilerek güzergâh asfalt serimine hazırlanıyor.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yolun yağışlardan etkilenmemesi ve su geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla bölgede beton büz boru döşeme işlemleri de devam ediyor. Bu sayede hem yol dayanıklılığının artırılması hem de ulaşım güvenliğinin uzun vadede korunması hedefleniyor.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozova Taşan Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Olgun, güzergahın çok sayıda yerleşim açısından kritik önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

