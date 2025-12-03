Bozüyük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Farkındalık Programı

Etkinlik Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi

Bozüyük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi. Program, Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu Müdürü Faruk Aydın yaptı. Etkinlik, bir veli mektubunun okunması ve bir öğrencinin yaptığı farkındalık konuşmasıyla devam etti.

Ardından Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu l.ll. ve lll. kademe öğrencileri, izleyenlere özenle hazırladıkları müzikli gösterilerini sundu.

Protokol ve Katılımcılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

