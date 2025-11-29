Bozüyük'te Trafikte Yeni Tek Yön Düzenlemesi

Bozüyük Çarşı Mahallesi’nde araç akışını düzenlemek amacıyla yeni tek yön uygulaması 01 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:14
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde, trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla yeni bir tek yön uygulaması hayata geçiriliyor.

Uygulamanın kapsamı

Bozüyük Çarşı Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi, Saraycık Kavşağı, Üst Demir Yolu Caddesi ve Sarı Ali Sokak arasında kalan bölgede araç trafiğinin daha sağlıklı akması için düzenleme yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu karara yer verildi:

Bozüyük Çarşı Mahallesi’nde Ürgen Paşa Caddesi Osmarlı Sokak Kavşağı’na kadar tek yön, Osmarlı Sokak Ürgenpaşa Caddesi Kavşağı’ndan başlayarak Saraycık Caddesi Kavşağı’na kadar tek yön, Üst Demir Yolu Caddesi Saraycık Caddesi Kavşağı’ndan başlayarak Sarı Ali Sokak Kavşağı’na kadar tek yön ve Sarı Ali Sokak Üst Demir Yolu Caddesi Kavşağı’ndan başlayarak Atatürk Caddesi Kavşağı’na kadar tek yön olacak şekilde karar alınmıştır

Yürürlülük tarihi

Bu düzenleme 01 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

