Brenner Tüneli 2032'de Açılacak: Meloni ve Stocker'den Tarihi Tören

Brenner Tüneli'nde Son Diyafram Kırıldı: 2032 Hedefi Korunuyor

Törene Meloni ve Stocker katıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Avusturya Başbakanı Christian Stocker, İtalya ile Avusturya sınırındaki Brenner'de inşası devam eden demiryolu tünelinde son diyaframın kırılma törenine birlikte katıldı.

Meloni, törende yaptığı konuşmada: "Bu anıtsal bir projedir. Bugün, kıtanın en büyük altyapı projelerinden birinin hayata geçirilmesi için birlikte belirleyici bir adım atıyoruz. Bu, İtalya, Avusturya ve tüm Avrupa için tarihi bir gün." dedi.

Meloni, projenin önemini vurgulayarak, "Brenner Tüneli, İskandinavya-Akdeniz koridorunun merkezi bir kavşağı ve temel taşlarından biri olacak." ifadesini kullandı ve tünelin İtalya ile Avusturya'yı ilk kez yer altı tüneliyle birbirine bağlayacağını belirtti.

Başbakan Meloni ayrıca tünelin taşıma sürelerini kökten kısaltacağını söyledi: "Fortezza–Innsbruck arasındaki yolculuk süresi yolcu trenlerinde mevcut 80 dakikadan 25 dakikaya, yük trenlerinde ise 105 dakikadan 35 dakikaya inecek. Bu da Avrupa çapında hayati öneme sahip Brenner A22 Otoyolu üzerindeki yoğunluğu azaltacak, üretim ağımızın rekabet gücünü artıracak, çevresel açıdan çok olumlu etkiler yaratacak."

Stocker ise törende, "Bugün tarihi bir an ve Brenner Tüneli, komşular arası işbirliğiyle nelerin başarılabileceğini gösteriyor." dedi. Stocker, tünelin tek başına transit sorununu çözmeyeceğine dikkat çekerek mevcut otoyolun kapasitesini uzun süre önce doldurduğunu vurguladı ve hem otoyol hem de demiryolu taşımacılığında ortak çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Projenin boyutu ve hedefler

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, projenin yapımına 2007'de başlandı. Büyük yatırımın maliyeti yaklaşık 10,5 milyar avro olarak öngörülüyor ve tünelin 2032'de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tünel uzunluğunun 55 kilometre, toplam hat uzunluğunun ise 65 kilometre olması planlanan Brenner Tüneli tamamlandığında, dünyanın en uzun demir yolu tüneli olacak.