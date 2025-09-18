Brenner Tüneli 2032'de Açılacak: Meloni ve Stocker'den Tarihi Tören

Brenner Tüneli'nde son diyafram kırıldı; proje 10,5 milyar avroya mal olacak ve 2032'de faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 20:45
Brenner Tüneli 2032'de Açılacak: Meloni ve Stocker'den Tarihi Tören

Brenner Tüneli'nde Son Diyafram Kırıldı: 2032 Hedefi Korunuyor

Törene Meloni ve Stocker katıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Avusturya Başbakanı Christian Stocker, İtalya ile Avusturya sınırındaki Brenner'de inşası devam eden demiryolu tünelinde son diyaframın kırılma törenine birlikte katıldı.

Meloni, törende yaptığı konuşmada: "Bu anıtsal bir projedir. Bugün, kıtanın en büyük altyapı projelerinden birinin hayata geçirilmesi için birlikte belirleyici bir adım atıyoruz. Bu, İtalya, Avusturya ve tüm Avrupa için tarihi bir gün." dedi.

Meloni, projenin önemini vurgulayarak, "Brenner Tüneli, İskandinavya-Akdeniz koridorunun merkezi bir kavşağı ve temel taşlarından biri olacak." ifadesini kullandı ve tünelin İtalya ile Avusturya'yı ilk kez yer altı tüneliyle birbirine bağlayacağını belirtti.

Başbakan Meloni ayrıca tünelin taşıma sürelerini kökten kısaltacağını söyledi: "Fortezza–Innsbruck arasındaki yolculuk süresi yolcu trenlerinde mevcut 80 dakikadan 25 dakikaya, yük trenlerinde ise 105 dakikadan 35 dakikaya inecek. Bu da Avrupa çapında hayati öneme sahip Brenner A22 Otoyolu üzerindeki yoğunluğu azaltacak, üretim ağımızın rekabet gücünü artıracak, çevresel açıdan çok olumlu etkiler yaratacak."

Stocker ise törende, "Bugün tarihi bir an ve Brenner Tüneli, komşular arası işbirliğiyle nelerin başarılabileceğini gösteriyor." dedi. Stocker, tünelin tek başına transit sorununu çözmeyeceğine dikkat çekerek mevcut otoyolun kapasitesini uzun süre önce doldurduğunu vurguladı ve hem otoyol hem de demiryolu taşımacılığında ortak çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Projenin boyutu ve hedefler

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, projenin yapımına 2007'de başlandı. Büyük yatırımın maliyeti yaklaşık 10,5 milyar avro olarak öngörülüyor ve tünelin 2032'de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tünel uzunluğunun 55 kilometre, toplam hat uzunluğunun ise 65 kilometre olması planlanan Brenner Tüneli tamamlandığında, dünyanın en uzun demir yolu tüneli olacak.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Gaziemir'de Mobilya Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
2
Kırşehir'de Çift Evlerinde Silahla Öldürüldü: Zanlı Kırıkkale'de Yakalandı
3
İsrail Ordusu: Yemen'den Atılan Balistik Füze Engellendi
4
Kastamonu'da Yangın: Bir Konak Kullanılamaz Hale Geldi, Bir Ev Zarar Gördü
5
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya: Gazze'de Esirlerin Kaderi
6
Hizbullah Vekili Hasan Fadlallah: İsrail'e Karşı Artık Hiçbir Uluslararası Güvence Yok
7
Sinop Gerze'de 66 Yaşındaki Nurettin Uçar Evinde Ölü Bulundu

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)