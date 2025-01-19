Brüksel'de Yüzlerce Gösterici, Trump'ı Protesto Etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi TOPLANDI.

Trump'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi öncesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, Trump'ın politikalarını eleştirerek yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde yürüdü. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Bu eyleme katılan birçok protestocunun, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı dikkat çekti.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam gibi diğer Avrupa şehirlerinde de Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer gösteriler düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı. Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı. Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.