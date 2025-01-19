Brüksel'de Yüzlerce Gösterici, Trump'ı Protesto Etti

Brüksel'de yüzlerce kişi, Trump'ın göreve başlaması arifesinde yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:34
Brüksel'de Yüzlerce Gösterici, Trump'ı Protesto Etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi TOPLANDI.

Trump'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi öncesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine toplanan göstericiler, Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestocular, Trump'ın politikalarını eleştirerek yaklaşık 3 kilometre boyunca şehir merkezinde yürüdü. Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak, duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Bu eyleme katılan birçok protestocunun, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı dikkat çekti.

"The Surge" hareketinin çağrısıyla Londra, Lizbon, Barselona, Bilbao ve Amsterdam gibi diğer Avrupa şehirlerinde de Trump'ın göreve gelmesine karşı benzer gösteriler düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı. Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan seçilmiş başkan Donald Trump'ın yabancı karşıtı söylemlerini protesto etti. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak arifesinde, uluslararası "The Surge" hareketinin çağrısı üzerine yüzlerce gösterici Brüksel'deki Albertine Meydanı'nda toplandı. Birçok göstericinin, Filistin bayrağı taşıdığı ve kefiye taktığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı