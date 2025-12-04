BŞEÜ'lü Doç. Dr. Gülşah Çongur'a 'Bilim Hizmet' Ödülü

Akdeniz Üniversitesi'nin 27. Çevre Hizmet Ödülleri'nde ödül takdimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 27'incisi düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında 'Bilim Hizmet' ödülüne layık görüldü.

Ödül, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen törenle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin ardından Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve rektör yardımcıları, Doç. Dr. Çongur'u Rektörlük makamında ağırlayarak tebrik etti ve kendisine teşekkür plaketi sundu.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak, akademik başarılarıyla üniversitemizi ve ülkemizi gururlandıran öğretim üyelerimizi her zaman destekliyor ve onlarla gurur duyuyoruz.'

BŞEÜ ÖĞRETİM ÜYESİNE 'BİLİM HİZMET' ÖDÜLÜ