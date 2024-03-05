Bu detayı gözden kaçıranın emekliliği yanıyor! SGK emekli etmeyecek

Emekli bayram ikramiyesi ödeneği geçen yıl 2.000 lire'ye yükseltildi ve 2023'te iki resmi tatil için toplam 4.000 lira ödendi. Buna ek olarak, cumhuriyetin 100. yıldönümü anısına 5.000 TL ikramiye alan emekliler toplam 9.000 TL aldı. 2024'teki emeklilik artışından sonra, bayram ikramiyesi ödeneği de toplam 6.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından bayram ikramiyesi miktarı 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarıldı. Bu haberi takiben, birçok kişi ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini ve diğer detayları merak ediyordu.

TBMM Genel Kurulu'nda 1. Yargı Paketinin onaylanmasının ardından yürürlüğe girdi. Pakete dahil olan bu düzenleme ile emeklilik ikramiye miktarı 3.000 lire yükseltildi. Bu şekilde, emekliler 2024 yılında her iki bayram için toplam 6000 TL ikramiye hakkında sahip oldu. EYT üyelerinin bayram ikramiyesi ücretini talep etmeleri için belirli son tarihler vardır ve bu son tarihler açıklığa kavuşturulmuştur. EYT üyeleri dilekçelerini son belirtilen tarihe kadar sunmalıdır.





Emeklilik için uygun olmayan EYT üyeleri için bayram ikramiyesine başvurma son tarihi 31 Mart 2024'e ayarlanmıştır. Bu tarihe kadar SGK'ya başvurmayanlar, 1 Nisan 2024'ten sonra başvururlarsa Ramazan bayramında ödenecek ikramiyeden yararlanamacaklardır.

Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihleri ​​arasında. Bu nedenle, 3.000 TL bonusunun para çekme işlemleri 1 Nisan ve 9 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Kurban Bayrgerçekleştirilecektir.

Dulların ve yetimlerin emekli maaşları alıcıları, hak sahibi oldukları miktarda tatil ücreti alırlar. Ha sahipliği oranı%75 ise 2.250 TL ikramiye ödenecektir. Eğer hak kazanma oranı %50 ise 1.500 TL, hak kazanma oranı %25 ise 750 TL ödeme alabilecekler.