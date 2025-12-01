Buca’da 11 bin 296 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında

Buca’da 11 bin 296 uyuşturucu hap ele geçirildi

Operasyon ve gözaltılar

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir adreste yapılan aramada 11 bin 296 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldız Mahallesi’nde 2 şüphelinin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 11 bin 296 adet sentetik ecza ele geçirilirken, B.G. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

