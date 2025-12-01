Buca’da 11 bin 296 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda bir adreste 11 bin 296 adet sentetik ecza niteliğinde uyuşturucu hap ele geçirildi; B.G. ve T.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:21
Operasyon ve gözaltılar

İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir adreste yapılan aramada 11 bin 296 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldız Mahallesi’nde 2 şüphelinin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 11 bin 296 adet sentetik ecza ele geçirilirken, B.G. ve T.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

