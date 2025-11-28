Buharkent’te Cuma Trafiği: Kapalı Pazaryeri Çevresi Duba ile Kapatılacak

Buharkent’te Kapalı Pazaryeri çevresindeki sokaklar, her Cuma 09.00-17.00 arasında duba uygulamasıyla araç trafiğine kapatılacak; yaya güvenliği ve yoğunluk azaltılacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:25
Buharkent’te Cuma Trafiğinde Yeni Duba Düzenlemesi

Buharkent Belediyesi, Kapalı Pazaryeri çevresindeki giriş sokaklarında her Cuma günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında duba uygulamasına geçileceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile bölge araç trafiğine kapatılarak pazaryeri yoğunluğunun azaltılması ve yaya güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın kapsamı ve amaçları

Alınan karara göre Kapalı Pazaryeri çevresindeki giriş sokakları, belirtilen saatler arasında duba uygulamasıyla araç trafiğine kapatılacak. Belediye, bu düzenlemenin hem pazar alanındaki yoğunluğu azaltacağını hem de vatandaşların güvenliğini artıracağını belirtti.

Belediyeden bilgilendirme

Buharkent Belediyesi’nden yapılan açıklamada: "Cuma günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kapalı Pazaryeri çevresindeki giriş sokakları, duba uygulamasıyla araç trafiğine kapatılacaktır. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları ve trafik düzenine riayet etmeleri önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Belediye, uygulamanın sorunsuz işlemesi için vatandaşların duyarlı davranmasını ve trafik kurallarına uymasını istedi.

